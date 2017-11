Feira Nacional do Cavalo 2017: GNR auxiliou 2.603 visitantes e passou 198 contraordenações 14 Novembro, 2017 19:23

Entre os dias 3 e 12 de Novembro, no âmbito da XLII Feira Nacional do Cavalo, que coincidiu com a XIX Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a Feira de São Martinho, na Golegã, a GNR auxiliou 2.603 visitantes e interveio em 21 situações de pessoas perdidas, 19 extravios de carteiras (11 das quais recuperadas) e sete situações de alteração da ordem pública ocorridas na Feira da Golegã.

Durante a operação, em que foram empenhados militares do Comando Territorial de Santarém, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e Grupo de Intervenção Cinotécnica da Unidade de Intervenção e da Unidade de Segurança e Honras de Estado, foram detetadas 198 contraordenações e 14 acidentes de viação, só com danos materiais.