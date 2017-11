Feira Nacional do Cavalo 2017: 55 Exemplares no Concurso de Modelo e Andamentos 9 Novembro, 2017 22:47

O ponto alto desta quarta-feira foi o LVIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XIX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano no qual largas centenas de amantes do mundo equestre, sobretudo criadores, puderam apreciar os mais recentes exemplares das raças, sobretudo lusitana, que se exibiram no Arneiro da Feira.

Depois de apreciados os 55 exemplares que foram a concurso, o júri atribuiu as Medalhas de Ouro e Prata aos poldros :

Lusitanos – Poldros 3 anos – 15 exemplares

1º Jogador – criador Fernando Conceição – propriedade de Manuel Joaquim Costa – Medalha de Ouro

2º Junco – criador e proprietário Dr. Pedro Ferraz da Costa – Medalha de Prata

3º Joio – criador José de Barahona Núncio – propriedade de Engº Augusto Norberto – Medalha de Prata

Lusitanos – Poldros 4 anos montados – 14 exemplares

1º Incrível – criador Coudelaria Torres Vaz Freire – propriedade de Sociedade Agricola Vila Formosa – Medalha de Ouro

2º Imperador de Cabeção – criador e proprietário António Lopes Aleixo – Medalha de Prata

3º Impostor – criador e proprietário António Paim – Medalha de Prata

Lusitanos – 5 anos ou mais montados – 18 exemplares

1º Homero – criador Dr. José Correia Leite – propriedade Yeguada Las Fuentes Cilhas – Medalha de Ouro

2º Furriel dos Cedros – criador e proprietário Coudelaria Quinta do Cedros – Medalha de Ouro

Nas raças selectas, a única medalha de ouro foi atribuída ao poldro “Jamal-F” (Português Desporto 3 anos) do criador Casa Agrícola Vítor Frias e propriedade de Flora Energética Lda.

Os campeões de raça só serão conhecidos no sábado às 15h30, dia de São Martinho e penúltimo dia da Feira do Cavalo da Golegã.

Ainda hoje foi apresentado o livro “O Cavalo Lusitano, Tradição Cultura e Património Equestre”, da autoria de Bruno Caseirão, docente e investigador universitário, juiz de ensino e formador na Federação Equestre Portuguesa.

A obra, com prefácio de Guilherme d’Oliveira Martins, aborda a evolução da relação entre o cavalo lusitano e a equitação. É composto por duas partes, a primeira por entrevistas a diversas figuras marcantes no desenvolvimento do cavalo lusitano e a segunda é constituída por dois textos sobre a nova realidade do cavalo lusitano provocada pela crise deste início de século. “Pretende-se deixar o testemunho daqueles que privaram mais perto com o cavalo lusitano”, disse o autor na cerimónia que decorreu na sede da ANTE – Associação Nacional de Turismo Equestre.

Já o presidente da Federação Equestre Portuguesa, Luís Cidade de Moura explicou que o livro é o repositório da história do cavalo, hoje conhecido como lusitano, fazendo a ligação à modernidade do cavalo lusitano.

“Estamos a beneficiar de um esforço de séculos. Todos os protagonistas dos últimos anos estão referenciados no livro, desde os criadores aos proprietários, passando pelos treinadores e cavaleiros, até aos cavalos”, explicou. Concluiu deixando uma mensagem de agradecimento a todos os que têm desenvolvido o cavalo lusitano.

Veiga Maltez, presidente da Câmara Municipal da Golegã e da ANTE, afirmou que a educação do cavalo lusitano evoluiu muito. “Tivemos sucesso e é bom que as gerações vindouras saibam o que se passou.

É um cavalo polifacetado e polivalente. Está vivo, bem vivo e recomenda-se! E isso está patente neste livro”.

Programa de 10 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

HIPPOS – GOLEGÃ – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

15h00 Final do Campeonato Combinado de Maratona – 1a Mão

ARNEIRO DA FEIRA

18h00 Apresentação da Associação das Amazonas de Portugal

18h30 Apresentação de “Li ́l Herc”, por Suzanne Kopp-Moskow e Beatrice Bulteau

19h00 Apresentação da Raça Sorraia, Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS)

21h30 Recordar João Trigueiros de Aragão e D. José d ́Athayde

22h00 Apresentação da Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE)

SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

19h00 Recepção aos Embaixadores/Corpo Diplomático

QUINTA DOS ÁLAMOS

20h00 Baile da Jaqueta

CAMPO DE TÉNIS

09h00 XX Open Golegã FNC

Resultados – Lusitano

Raças Selectas

Programa completo AQUI