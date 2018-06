Feira do Cavalo de Ponte de Lima integra Gala Equestre da Escola Portuguesa de Arte Equestre 26 Junho, 2018 9:55

A tradicional gala da Feira do Cavalo de Ponte Lima, que se realiza na noite de quinta – feira, 28 de junho, a partir das 22 horas, apresenta um espetáculo com a Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Espetáculo único, que recria uma noite passada na corte portuguesa do séc. XVIII, onde mostra a elegância do cavalo lusitano.

Os cavaleiros envergam traje de gala, e os cavalos, de raça Lusitana de Alter Real, apresentam-se entrançados com trança à portuguesa, de três pontas, e enfitados com fitas de seda, sela à portuguesa coberta de pele de anta ou camurça, desenvolvendo exercícios característicos do período barroco, como os “ares altos” e os “jogos da corte”, torneios praticados entre os séculos XVIII e XIX, em ocasiões festivas.

Venha conhecer a magia da gala da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

A entrada é livre, a não perder na Expolima, quinta-feira, 28 de junho, às 22 horas.

PR