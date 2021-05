Feira do Cavalo de Ponte de Lima – Edição 2021 Cancelada 12 Maio, 2021 18:26

Devido à pandemia de Covid-19, que a todos tem afetado, a edição 2021 da Feira do Cavalo de Ponte de Lima está cancelada.

Tal como em 2020, o evento não se realizará, na sequência da ativação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Ponte de Lima, face aos riscos de Covid-19, considerando as indicações da Organização Mundial de Saúde e as recomendações das autoridades de saúde nacionais.

A marca “Ponte de Lima Destino Equestre Internacional” que tem como base a Feira do Cavalo, evento premiado pelo Turismo de Portugal, continua a afirmar-se como uma das capitais portuguesas da cultura equestre, evidenciando-se como destino equestre internacional.

Em 2022 a Feira do Cavalo de Ponte de Lima regressará com todo o seu esplendor, primando pela qualidade da organização; pela qualidade dos eventos que são realizados ao nível do desporto equestre; pela qualidade dos expositores e obviamente pela qualidade das infraestruturas construídas ao longo dos anos, e que tem contribuído de forma significativa na dinamização da Vila e da região do Alto Minho.

PR