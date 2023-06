Feira do Cavalo de Ponte de Lima abre com a tradicional gala do Paco Martos

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que se realiza de 6 a 9 de julho, abre com a tradicional gala do Paco Martos com cavalos em liberdade e

Alma Lusitana, na noite do dia 6, às 22 horas.

Trata-se de um espetáculo que culmina numa simbiose perfeita entre as atuações de Paco Martos, acompanhado com os seus cavalos em liberdade e Alma Lusitana.

A gala de abertura da Feira do Cavalo mostra a polivalência e a elegância do cavalo lusitano, uma marca portuguesa de excelência.

Evento de referência internacional, recebe milhares de visitantes, com uma percentagem bastante significativa proveniente da Galiza. A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um exemplo pelo nível de qualidade, do rigor das provas e dos concursos que apresenta, assumindo um forte caracter desportivo, e contando também, em paralelo, com uma área comercial com produtos equestres, e com uma zona de street food com produtos regionais.

Visite a Feira do Cavalo de Ponte de Lima com entrada livre.

Consulte o programa.