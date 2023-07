Feira do Cavalo da Golegã 2023 já tem cartaz

O cartaz da Feira Nacional do Cavalo 2023 surge como antevisão à dinâmica do maior certame do Ribatejo, das mais imponentes manifestações da cultura tradicional portuguesa.

De 3 a 12 de novembro de 2023, todos os caminhos vão dar à Golegã, que se transforma no mais importante palco Mundial do cavalo.

A Feira Nacional do Cavalo, também Feira Internacional do Cavalo Lusitano, será ponto de encontro e reencontro dos mais importantes criadores nacionais e internacionais de diversas raças equestres, com especial enfoque no Cavalo Lusitano.

A cultura tradicional portuguesa estará também em destaque, com a secular Feira de São Martinho a fazer as delícias dos visitantes de todo o mundo, que aqui assistem às diversas manifestações de genuinidade do povo português.

Seja para mostrar e observar os melhores produtos equestres, seja para celebrar negócios ou para desfrutar da cultura tradicional portuguesa, em novembro marque presença na Golegã!

Mais informações AQUI