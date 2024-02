Feira Anual da Trofa realiza-se entre 01 e 03 de Março

A Trofa prepara mais uma edição da sua Feira Anual que se realiza entre os dias 01 e 03 de março, com atrações ligadas aos animais, agricultura, desporto e muito mais.

Entre as atividades programadas, merece destaque o Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação. A prova de ensino acontecerá na sexta-feira (1) às 10h30, seguida, às 18h00, pelo Concurso de Modelo e Andamentos – Fêmeas e a eleição da Campeã Fêmea.

No sábado, a manhã será marcada pela prova de Maneabilidade às 09h00, enquanto a tarde será dedicada ao Concurso de Modelo e Andamentos Machos e à escolha do Campeão Macho. Às 21h45, o palco será dos Campeões, com o Concurso de Modelo e Andamentos – Atribuição do Título Campeão dos Campeões, Melhor Criador e Melhor Apresentador. Às 22h00, está previsto um espetáculo equestre.

O domingo inicia-se com a primeira jornada do Campeonato Regional Norte de Combinado de Atrelagem às 09h00, seguido pela prova de velocidade do Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação às 14h30.

Considerada uma das manifestações mais relevantes do setor na região Norte de Portugal, a Feira Anual da Trofa 2024 ocupará o recinto tradicional da feira e mercado da Trofa, além do novo Centro Equestre e Parque da Samogueira, onde serão concentradas as atividades e concursos relacionados com o universo equino.

Consulte o programa