«Fein Cera» perde a batalha contra uma cólica (VÍDEO)

A lendária égua de saltos, «Fein Cera» (Landadel – Cera x Cor de la Bryère, Stamm 3615) de 28 anos, perdeu a sua batalha contra uma cólica.

Criada por Harm Thormälen, tornou-se um fenómeno com o cavaleiro americano Peter Wylde. Esta égua espectacular foi o melhor cavalo de saltos do mundo nos Jogos Equestres Mundiais, em Jerez de la Frontera em 2002 tendo conquistado a medalha de bronze individual.

Em 2004, o conjunto partilhou a medalha de ouro por equipas nos Jogos Olímpicos de Atenas com a equipa americana. Após ter criado uma linhagem materna muito importante, a «Fein Cera» morreu com 28 anos, tendo passado os seus últimos anos com o seu criador.

«Fein Cera» deixou cinco descendentes como a Feinest (Ustinov) ganhadora de provas de 1,40m, o garanhão By Cera d’Ick (Stakkato) que se dedica exclusivamente à reprodução, a Kleine Cera (Calato) mãe de Ornellaia (For Pleasure), que acabou de ganhar o Grande Prémio 4* do Sunshine Tour com Peter Moloney e Enkelin Zera (Cero).