FEI Jumping Ponies’ Trophy: Molly Hughes Bravo lidera classificação geral 19 Novembro, 2018 15:04

O irlandês Max Wachman montando a égua Cuffesgrange Cavalidam venceu o Grande Prémio da terceira qualificativa do FEI Jumping Ponies’ Trophy disputada em Estugarda neste sábado. A britânica Nicole Lockhead Anderson foi segunda classificada com Gangnam Style II (31,88s) e a irlandesa Katie Power fechou o pódio com Ghost (32,53s).

A cavaleira Luso-irlandesa Molly Hughes Bravo, vencedora das etapas de Herning e Lyon mantém-se na liderança da classificação geral deste troféu apesar de ter terminado em 15ºlugar com Carrickaduff Pet este Grande Prémio tendo penalizado 4 pontos na primeira mão.

Apenas os 20 melhores conjuntos da Liga da Europa Ocidental disputam a final composta por 3 provas que vai decorrer de 26 a 30 de Dezembro em Mechelen, Bélgica. O campeão em título, o irlandês Seamus Hughes-Kennedy tem o apuramento automático para esta final.

Os conjuntos apurados para a final partem todos com zero pontos.

Resultados – Grande Prémio

Ranking FEI Jumping Ponies’ Trophy