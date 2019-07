Federação Equestre Portuguesa vai ter canal de televisão 22 Julho, 2019 22:54

A Federação Equestre Portuguesa lança hoje um novo projeto, FEP TV.

Segundo um comunicado da FEP, trata-se de um projeto experimental promovido pela FEP cuja avaliação e decisão será efetuada até ao final do presente ano, e a sua continuidade dependerá dos resultados alcançados ao nível da sua recetividade, sobretudo junto da comunidade a que se destina ou seja, a sua recetividade e sucesso junto da comunidade equestre ponderados que sejam os seus custos e benefícios.

Tem como destinatários todos os praticantes de disciplinas equestres, clubes/centros hípicos, criadores, proprietários, treinadores, juízes, comissários, associações e todos quantos “amam” o “hipismo” e visa dar a conhecer um pouco mais do mundo hípico a todos os interessados pelo tema.

A FEP TV será gerida pela FEP com conteúdos próprios, mas também conteúdos enviados por qualquer dos seus “destinatários”, através de uma plataforma tecnológica específica e cujo acesso será livre, mas só poderá ser efetuado através do “site“ da FEP, sendo sempre da responsabilidade da FEP a visualização, autorização e publicação dos mesmos.

Serão publicados todos os conteúdos que a FEP considere que contribuam para um maior conhecimento e promoção do mundo hípico.

A FEP TV irá recorrer sempre que possível, a patrocinadores/sponsors como forma de financiar os seus custos operativos e as suas ambições.

A FEP TV inicia , hoje, a divulgação de um conjunto de “magazines” ou “compactos” bem ilustrativos do que se pretende alcançar com a FEP TV por forma a estimular todos os seus destinatários e particularmente, os clubes hípicos, os praticantes e as diferentes associações a utilizar este veiculo como um meio por excelência para a divulgação “online” de transmissões em “live streaming” e “diferido” dos eventos, competições e êxitos alcançados.

As transmissões em live streaming, constituirão naturalmente a prioridade da FEP TV e a sua regularidade, muito dependerá dos custos envolvidos e dos orçamentos disponíveis e das parcerias a estabelecer para o efeito com os clubes hípicos e CO´s.

Quanto maior for a adesão dos clubes/centros hípicos, dos praticantes e associações a este projeto maior será a capacidade e a ambição da FEP TV.

1. Objeto:

Divulgação de reportagens, vídeos, entrevistas e coberturas “online” em direto ou diferido, sobre o mundo hípico, e as respetivas competições nas diversas disciplinas, nos diferentes níveis e que sejam da responsabilidade da Federação Equestre Portuguesa ou que integrem o

calendário nacional.

2. Acesso e distribuição:

As reportagens, vídeos e entrevistas que se destinem à divulgação na FEP TV estão sujeitos à visualização e autorização prévia da FEP, e deverão ser enviados para feptv@fep.pt. A FEP TV reserva-se o direito de avaliar a oportunidade e qualidade de qualquer entrevista,

reportagem, vídeo e cobertura que lhe seja submetido para divulgação, desde que assegurados os respetivos direitos de autor e de imagem.

A FEP TV terá acesso 24h por dia no site da FEP.

3. Direitos de imagem e de autor

Ao enviar reportagens, vídeos ou entrevistas para publicação na FEP TV, os respetivos autores cedem à FEP todos os direitos de imagem e de autor.

Programação inaugural:

– Taça das nações do CSIO de Lisboa de 2019

– Grande Premio do CSIO de Lisboa de 2019

– Rota Lusitana Abrantes

– Rota Lusitana Alter do Chão

– Rota Lusitana Companhia das Lezírias

– Magazine CSI do Vimeiro – juventude

– Global tour Cascais 2019

– Campeonato Nacional de Juventude “LIVE STREAMING” 25 a 28 de Julho em

parceria Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

Confira o Comunicado AQUI