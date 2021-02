Federação Equestre Portuguesa aposta na formação de Juízes 1 Fevereiro, 2021 11:56

Continuando o esforço e foco na formação, a Federação Equestre Portuguesa prossegue as suas formações no âmbito do programa E-Academy FEP.

No próximo dia 16 de fevereiro 2021, das 15h00 às 17:30h, a FEP vai realizar uma reciclagem on-line para Juízes de Dressage N1, N2 e N3, ministrada pela Juiz Internacional, Katrina Wüst.

Katrina Wüst, juíza internacional dressage/cavalos novos nível 5*, pertence ao grupo de diretores de curso de formação de juízes da FEI, é ainda responsável pela formação e elaboração dos programas dos juízes de dressage da FEI e encontra-se nomeada para presidente do júri de terreno das provas de dressage dos Jogos Olímpicos de Tóquio. De inquestionável mérito e experiência, seguramente trará muito conhecimento e credibilidade à formação dos juízes nacionais.

A formação incidirá sobre o Julgamento de Provas Children FEI e será ministrada na plataforma Zoom em língua Inglesa, no entanto os formando poderão colocar as suas questões em Português.

As inscrições devem ser enviadas em impresso próprio até ao dia 11/02 para o endereço de e-mail frandrade@fep.pt. No caso de, após o fecho das inscrições, ainda existirem vagas, serão aceites inscrições de juízes de CCE e de Treinadores de Equitação – Grau I|II|III|IV.

