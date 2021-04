Faltam 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos 14 Abril, 2021 7:13

Portugal conta com 56 quotas e atletas qualificados para Tóquio 2020, a 100 dias do arranque dos Jogos Olímpicos, menos oito do que em igual momento antes da anterior edição.

A presença de uma equipa de dressage lusa nos Jogos Olímpicos, será materializada após a quota garantida por Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira, enquanto a luso-brasileira Luciana Diniz compete, pela quarta vez, na prova de saltos de obstáculos. Ana Mota Veiga que participou nos Jogos Paralimpicos de 2016, assegurou um lugar para Portugal em Tóquio 2020.

Portugal já assegurou a presença nas competições de 12 modalidades, tendo possibilidade de superar as 16 representadas no Rio 2016, com o avançar das qualificações.

Esta quarta-feira ficam a faltar 100 dias para o arranque dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão realizar-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, enquanto os Paralímpicos entre 24 de agosto e 05 de setembro.