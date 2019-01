Faleceu Ted Edgar (1933-2018)

Faleceu este domingo (30/12), aos 85 anos, o cavaleiro britânico Ted Edgar, uma lenda dos saltos de obstáculos.

Foi um cavaleiro de saltos de obstáculos de topo nos anos 50, 60 e 70 – nomeadamente com o cavalo de rodeo Americano Uncle Max, vencedor da King George V Gold Cup de 1969 e nº 1 do ranking dos cavaleiros de obstáculos no mesmo ano – Único no seu tempo, Ted criou um pacote de patrocínios nunca antes visto neste desporto com o Everest Double Glazing. O patrocínio começou em 1970 e traduziu-se em £500 por um cavalo, tendo-se expandido a vários cavaleiros durante os 21 anos maravilhosos desta longa relação com os patrocinadores. Everest tornou-se num nome reconhecido por todos através da sua ligação aos saltos de obstáculos e todo o desporto obteve um perfil mais visível na televisão e nos meios de comunicação – tudo graças às ideias avançadas do Ted.

Vários cavaleiros olímpicos ficaram ligados aos estábulos de Edgar/Rio Grande, em Warwickshire, incluindo o duplo medalha de ouro de Londres 2012 e do Rio 2016, Nick Skelton, Lesley McNaught e, mais tarde, o medalha de ouro por equipas em Londres, Ben Maher. Outros cavaleiros internacionais, Geoff Luckett, Janet Hunter, Emma-Jane Brown, o ex-treinador britânico de saltos de obstáculos, Michael Mac, e o suíço Beat Mandli, entre muitos, alcançaram o sucesso internacional com o apoio do nome Everest e o treino especializado de Ted.