Faleceu o Mestre José Samuel Lupi (1931-2022)

Faleceu o Mestre José Samuel Lupi com 90 anos de causas naturais esta terça-feira.

José Samuel Pereira Lupi nasceu em 1931, em Lisboa, vivendo toda a sua infância e juventude ligado a Rio Frio, onde os seus pais viviam a maior parte do ano, pois o pai geria então essa herdade.

Licenciado em Engenharia Silvícola, pelo Instituto Superior de Agronomia —, José Samuel Lupi fez o seu percurso como cavaleiro amador, debutando na Monumental do Campo Pequeno, em 1955.

Seria na emblemática praça do Campo Pequeno que viria a receber a alternativa de cavaleiro tauromáquico. Nessa corrida, realizada em 16 de junho de 1963, teve como padrinho João Branco Núncio, e lidou o Verdugo, um touro de Mariana Passanha.

O cavalo que lhe deu maiores êxitos foi indiscutivelmente o Sueste de ferro Atalaya (com uma longevidade notável, pois viveu 36 anos!), um verdadeiro mito na História dos cavalos de toureio. Também o Ultimatum desse mesmo ferro, o Goldfinger de ferro Conde Cabral, o Feroz de ferro Gama, o Ibail de ferro Rio Frio e o Cordobes de ferro Lico foram corcéis de grande qualidade e que lhe proporcionaram grandes momentos de sucesso.

A 12 de outubro do mesmo ano apresentou-se na Monumental de Las Ventas, Madrid, por ocasião da Feira de Outubro.

Precisamente em Espanha viria a fundar em 1970, com os irmãos Peralta – Angel e Rafael – e Álvaro Domecq Romero, o célebre quarteto Los Cuatro Jinetes del Apoteosis. Um pouco por toda a Espanha, França e América Latina, nomeadamente na Venezuela e na Colômbia, os Quatro Ginetes lotaram praças e obtiveram muitos êxitos, contribuindo para recuperar o toureio a cavalo do apagamento que sofrera com a popularidade do toureio a pé, impondo-o como cartel principal nas principais feiras taurinas, fora de Portugal.

A 8 de maio de 2008 voltou ao Campo Pequeno para conceder a alternativa ao seu filho Manuel Lupi.

A par da sua carreira de cavaleiro, José Samuel Lupi foi agricultor e criador de gado, assumindo a direção da Sociedade Agrícola de Rio Frio, em cujas propriedades se dedicou à criação de reses bravas para o toureio e à atividade coudélica, criando cavalos para o toureio e para a equitação.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências.