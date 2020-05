Faleceu o Major Joaquim Simões Pereira

Faleceu, este mês de Maio, o Major Joaquim Simões Pereira.

Oriundo de miliciano, frequentou a Academia Militar na Arma de Cavalaria, tendo dedicado toda a sua vida ao ensino da equitação, à formação de gerações de cavaleiros e de Juízes de Terreno, sobretudo como Treinador responsável pela Escola de Equitação da Sociedade Hípica de Lisboa.

Foi, várias vezes, Presidente do CSIO de Lisboa e de inúmeros Concursos Nacionais, nomeadamente, e durante mais de vinte anos, do Concurso de Saltos Nacional do Vimeiro.

De grande simpatia, trato fácil e de subtil sentido de humor, sempre disponível para os amigos, sempre pronto para os seus alunos, a quem, para além do ensino da Arte, incutia as regras de disciplina e comportamento em pista. Muitos devem às suas qualidades didácticas e pedagógicas, muito dos seus sucessos desportivos.

É com grande pena e profundo desgosto que vemos partir um grande pilar do Desporto Equestre e, sobretudo, um grande amigo, que lembraremos com muita saudade.

Manuel Pedro Dória