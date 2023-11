Faleceu o Engº Pedro Luis Vieira de Moura (1949-2023)

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Engenheiro Pedro Luís Vieira de Moura, aos 74 anos de idade, ocorrido no último domingo, 26 de novembro, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, vítima de um linfoma. O Eng. Pedro Moura deixa um legado de dedicação à engenharia civil, sendo especialista em cálculo estrutural, com formação pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi aluno nº 433 do Colégio Militar.

Além da sua notável carreira profissional, o Eng. Pedro Moura também se destacou no cenário desportivo, participando em diversas provas de saltos de obstáculos, tanto a nível nacional quanto internacional, montando o cavalo Lombardo.

O Eng. Pedro Moura pertence a uma família de longas tradições no Mundo equestre. Neto e filho de dois oficiais de cavalaria Cor Herculano de Moura, ganhador do primeiro Campeonato de Cavalo de Guerra e do Cor João Herculano de Moura igualmente cavaleiro internacional em Moçambique, África do Sul e Rodésia. O seu filho Gonçalo, foi campeão de Portugal em juniores por duas vezes (96 e 98)

O seu legado familiar inclui três filhas e um filho. Pedro Moura era irmão de João e António Moura.

Neste momento de luto, o Equisport expressa as mais sinceras condolências à família enlutada, desejando força e serenidade para superar esta difícil perda.