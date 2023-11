Faleceu o Coronel Carlos Campos (1931-2023)

O antigo atleta olímpico, coronel Carlos Campos, faleceu esta sexta-feira, aos 92 anos.

Em 1970, quando estava ao serviço no Centro Militar de Mafra, foi-lhe atribuída a égua Ulla de Lancôme, tendo em vista a integração na equipa nacional que iria participar nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, na prova de Saltos de Obstáculos. Foi com esta montada que terminou as provas individual (após três toques nos obstáculos) e coletiva no 13.º lugar.

Na época de 1972 fez parte da Equipa Nacional e participou nos concursos Internacionais de Pau, Nice, Roma e Madrid onde obteve uma dezena de boas classificações incluindo os GP’s e Taças das Nações.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências.