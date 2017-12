Faleceu o cavaleiro Manuel Vinagre (1999-2017)

O hipismo nacional está de luto. Faleceu demasiado cedo uma jovem promessa do ensino. A fatalidade aconteceu nesta sexta-feira quando integrava um passeio equestre na Quinta da Foz em Benavente.

A queda do cavalo deixou-o em estado tão crítico que não resistiu aos ferimentos sofridos. Veio a falecer na Unidade Hospitalar de Vila Franca de Xira.

Com um currículo notável. Manuel Vinagre começou a fazer provas Internacionais com o cavalo Lusitano Almansor em 2015. Foi vencedor da medalha de bronze no Campeonato de Portugal para Jovens Cavaleiros em 2017. Actualmente ocupava o 59º lugar no ranking mundial FEI para Young Riders, tendo conquistado o G.P. Freestyle no CDIYR de Segóvia (71,167%). No seu breve palmarés desportivo, Manuel registava resultados expressivos nos CDIYR’s de Medina Sidónia, Valencia, Segóvia (ESP) e mais recentemente em Lisboa quando conquistou o 3º lugar individual nos Young Riders.

Os pormenores das cerimónias fúnebres de Manuel Vinagre são ainda desconhecidos.

O Equisport endereça as mais sentidas condolências a toda a família e amigos.