Faleceu Marino Gomes

O TURF ibérico acordou hoje com a triste noticia do falecimento do português, Marino Gomes.

Com apenas 33 anos, Marino Gomes teve um vasto currículo no mundo das corridas de cavalos, tendo sido jockey, treinador e proprietário.

Marino Gomes sempre foi um lutador. Ainda muito jovem seguiu rumo a Espanha iniciando a sua vida no turf como moço de quadra. Em dezembro 2008, inicia a sua carreira como jockey e logo no ano seguinte chega ao TOP 10 do turf espanhol, vencendo nesse ano várias corridas não só em Espanha, mas também em França.

No início de 2016, quando está no auge da sua carreira, Marino Gomes é internado de urgência, e é lhe diagnosticado cancro. Guerreiro como sempre, ao fim de quatro meses volta a montar e segue a sua carreira como jockey.

Em 2018, termina a sua carreira como jockey e inicia a sua carreira de treinador. Aqui Marino Gomes volta a singrar e obtém inúmeras vitorias em Espanha e França.

Em Portugal, Marino Gomes marcou presença em várias provas do campeonato, tendo inclusive vencido o Grande Prémio de Portugal com Hong Kong Boy em 2015.

Infortunadamente, a doença nunca o quis largar. Marino faleceu esta noite em Madrid.

Marino Gomes, é reconhecido por todos como um grande impulsionador do turf português além-fronteiras, tendo desde sempre apoiado voluntariamente todos proprietários, treinadores e jóqueis, nas suas aventuras pelo turf internacional.

Obrigado por tudo. Até sempre.

