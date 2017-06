ExpoBairrada 2017: Com um programa ‘recheado’ de actividades equestres 27 Junho, 2017 19:21

A ExpoBairrada 2017 vai realizar-se entre os dias 7 e 16 de julho no Espaço Inovação, em Vila Verde, Oliveira do Bairro.

Com organização da Câmara Municipal, a edição deste ano volta a apresentar as múltiplas vertentes diferenciadoras da região, como são a indústria, o comércio e os serviços, mas também a gastronomia e a enologia, o artesanato e o desporto equestre.

Ao longo de 10 dias, a ExpoBairrada 2017 apresenta um cartaz de concertos, e a estes grandes artistas vão juntar-se, ao longo de todo o evento, um conjunto de espetáculos na área equestre absolutamente único na região, com nomes como Natália Cerqueira, o rosto do volteio em Portugal, a Charanga da GNR e a Reprise da Escola de Mafra.

Viv’Arte responsável pela área equestre

O programa da área equestre, cuja programação e gestão a autarquia confiou à Viv’Arte | Companhia de Teatro – Laboratório de Recriação Histórica, é uma das grandes apostas da edição de 2017. O destaque vai para os diversos espetáculos, sempre antes dos concertos no palco principal, que vão proporcionar momentos únicos ao público aficionado ou curioso da arte equestre.

No dia 8 de julho, às 22h, acontece o espetáculo de Reprise da Escola de Mafra, uma instituição com 70 anos de existência que é a expressão máxima da equitação militar, em termos académicos. Na terça-feira, dia 11, é a vez do espetáculo “Juízo de Deus”, promovido pela Viv’Arte. Na sexta, 14 de julho, a Charanga da GNR, a única charanga do mundo que toca a galope, apresenta um espetáculo imperdível e no sábado, dia 15, o público será surpreendido com o “Cavalo Alado”, com Natália Cerqueira, o rosto do volteio artístico em Portugal.

No programa, mantém-se a realização de vários concursos nacionais de Saltos, do Concurso de Saltos em Liberdade e ainda de Atrelagens, das habituais Cavalhadas com Póneis e Cavalos, que vão decorrer ao longo de todo o evento, bem como demonstrações de Alta Escola com Luís Matos, dias 14 e 15 de julho, e de equitação Natural como Tiago Perez, nos dias 7 e 8 de julho.

Na área de exposição será possível conhecer o tecido industrial e comercial não só do concelho de Oliveira do Bairro mas de toda a Bairrada, para além do melhor artesanato que se faz na região. No exterior do recinto destacam-se a área de restauração e os palcos, por onde vai passar grande parte da animação da feira.

As entradas variam entre 1 e 1,50 euros, à exceção do dia 15 de julho, dia do concerto de Anselmo Ralph, em que a entrada tem o valor de 5 euros. Para crianças até aos 10 anos, a entrada é gratuita.