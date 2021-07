Europeu da Juventude 2021: Bélgica na pole position após primeira classificativa 21 Julho, 2021 6:30

Organizado pelo Clube Hípico de Vilamoura, arrancou esta terça-feira, pelas 09h00, o Campeonato da Europa de Saltos da Juventude com a primeira classificativa individual e por equipas nas categorias Juniores (Sub-18) e Jovens Cavaleiros (Sub-21).

A equipa Belga (Juniores) apresentou-se em grande forma neste início do campeonato, conseguindo Evelyne Putters o único percurso limpo com o garanhão SF Uith de Rotes, sagrando-se vencedora da primeira classificativa. A dinamarquesa Josephine Christian Jacobsen foi segunda com Dakar, enquanto a francesa Alice Laine foi terceira com Emerald Sitte.

Bons resultados também das equipas da Irlanda e Grã Bretanha que ocupam o segundo e terceiro lugar provisório entre 20 equipas. A Irlanda conseguiu colocar 3 cavaleiros no top 15.

A formação portuguesa (Juniores) composta por Madalena Eloy (Forestelle des Cinq Chene) (4,32pts), Vasco Escudeiro (Mill’s Sheridan) (8.82pts), João Patrício (C. Grand Canyon Z) (5.12pts), terminaram a primeira classificativa com 18,32 pts. Portugal ocupa o 16º lugar provisório da tabela classificativa.

102 participantes alinharam na exigente Prova de Caça composta por 12 obstáculos e 15 esforços que para além de classificativa individual também pontua para a prova por equipas.

Cerca das 14h00 realizou-se a primeira classificativa reservada aos Young Riders que foi ganha pela britânica Jodie Hall Mcateer com Kimosa van het Kritrahof, sendo os belgas Alexander Housen com Casillas van de Helle e Thibeau Spits com Classic Tourch DH, segundo e terceiro respectivamente.

Por equipas a Grã Bretanha ocupa o primeiro lugar provisório neste escalão, sendo a Bélgica segunda e a Alemanha terceira. Portugal ocupa o 16º lugar de momento.

A competição continua esta quarta-feira (21) com a disputa da primeira prova reservada ao escalão Children (Sub-14) e a segunda aos Juniores.

Resultados completos AQUI