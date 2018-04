Estudantes de Coimbra marcam garraiada para 5 de Maio 23 Abril, 2018 19:14

Prometeram e cumpriram. A Garraiada dos estudantes de Coimbra já tem data e local marcados: 5 de Maio, no Coliseu Figueirense (Figueira da Foz). A organização é do movimento ‘Coimbra dos Estudantes’, em colaboração com os grupos de forcados amadores ‘Académicos de Coimbra’ e ‘Tremores de Terra’ dos Açores.

Um dos momentos altos do programa será a homenagem dos estudantes e respetivos familiares aos bombeiros da Figueira da Foz.

A realização da Garraiada, durante a Queima das Fitas de Coimbra, representa a defesa de valores – liberdade de escolha e pluralidade – que foram simplesmente desprezados pela Associação Académica de Coimbra e pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas, quando cederam às pressões de uma minoria extremista.

“Queremos preservar uma tradição académica com mais de um século, parte integrante da academia de Coimbra, e que todos os anos leva milhares de estudantes e familiares à Figueira da Foz. Não aceitamos que nos imponham ideais à força, nem que nos limitem a liberdade de poder escolher entre participar ou não num simples evento”, afirmou Ricardo Marques, presidente do movimento ‘Coimbra dos Estudantes’, reforçando: “ A Garraiada é dos estudantes e é para eles que a organizamos. Há muitos que querem a Garraiada e todos nós vamos poder continuar a participar nela”.

As entradas poderão ser adquiridas antecipadamente na Tertúlia dos Forcados Amadores Académicos de Coimbra (Rua de Montarroio, Coimbra) ou, no próprio dia da Garraiada, nas bilheteiras do Coliseu Figueirense.

O programa da Garraiada dos Estudantes de Coimbra de 2018 é o seguinte:

12h30: Almoço-convívio entre antigos e atuais estudantes, junto ao Coliseu Figueirense

13h15: Animação com tunas universitárias de Coimbra

14h00: Desfile dos Fitados na arena do Coliseu Figueirense

14h30: Homenagem dos estudantes de Coimbra aos Bombeiros da Figueira da Foz

15h00: Garraiada: Recortadores e demonstração de pegas