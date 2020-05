Estágio com António Frutuoso de Melo em Junho 22 Maio, 2020 7:08

É com um grande entusiasmo que a Quinta do Azevinho anuncia a rentrée de actividades 2020.

Para este evento nos dias 6 e 7 de Junho, que será um estágio, a Quinta do Azevinho convidou o cavaleiro, treinador e criador, António Frutuoso de Melo, um dos grandes nomes do nosso Mundo Equestre.

António, nasceu em Coimbra e sem tradição familiar nos cavalos, começou a montar por brincadeira em 1986. O interesse em encarar de forma mais séria o hipismo, levou a que ingressasse na Escola de Equitação da Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa e teve como seu primeiro “Mestre” o Sr. Major Simões Pereira. Pouco tempo depois, deixou as aulas de escola e começou a montar com o “Mestre” Manuel dos Reis. Já em 1987, fez as primeiras Poules na SHP. Em Abril de 1988, com a égua Cainha fez o seu primeiro CSN-A de Lisboa. A PSA Cainha, foi a grande responsável pela dedicação definitiva de António aos cavalos, como prioridade na sua Vida…

Em 1991, integrou a equipa nacional de Juniores no Campeonato da Europa em Bourg-en-Bresse (França), com a égua North West.

Após 4 meses de treino em casa do brasileiro olímpico Nelson Pessoa, em 1992 fez parte da equipa nacional de Jovens Cavaleiros, no Campeonato da Europa em San Remo (Itália). Em 1994 voltou a integrar a equipa Nacional de Jovens Cavaleiros no Campeonato da Europa em Mill Street (Irlanda), também com a égua North West.

Foi seleccionador Nacional de Juniores e Jovens Cavaleiros em 1997, tendo acabado por ficar também com o cargo dos Seniores, que desempenhou até 2001. Ainda em 1997 durante a Rota do Sol em Espanha, foi convidado para ir trabalhar em casa de Paul Schockemöhle, oferta que recusou, por ter já assumido um compromisso para trabalhar no departamento de comunicação social da Expo98. Contudo, o criador Paul Schockemöhle confia-lhe dois cavalos para serem trabalhados no clube onde montava a SHP, com vista ao campeonato do mundo de Lanaken (Bélgica), onde acabou por participar 3 vezes.

A sua relação de trabalho e amizade com a Casa Schockemöhle mantém-se até aos dias de hoje.

Como professor, monitor e cavaleiro internacional e ainda técnico auxiliar de veterinária, conta já com um extenso curriculum.

Além de comentador no canal Eurosport, como treinador já conquistou cerca de 36 medalhas. Como cavaleiro já participou em vários CSI’s e CSIO’s um pouco por todo o mundo.

É também treinador da sua mulher Marina Frutuoso de Melo, que foi sete vezes campeã nacional e duas vezes bronze, e ainda membro da comissão de aconselhamento do IJRC (International Jumping Riders Club).

Contactos: