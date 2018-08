Espinho acolhe Poule de Saltos de Obstáculos em Setembro 26 Agosto, 2018 21:30

A secção de hipismo do Aero Clube da Costa Verde, em Espinho, acolhe no domingo 2 de Setembro, uma Poule de Saltos de Obstáculos, sendo consitutuida por seis provas (50 cm; 80 cm; 90 cm; 1m; 1,10m;1,20m. Os percursos estão a cargo do chefe de pista, Luís d’Orey.

O preço das inscrições é de € 10,00, sendo que caso o cavaleiro pretenda repetir o percurso com o mesmo cavalo apenas acresce o valor de € 5,00.

Inscrições:

AEROCLUBE DA COSTA VERDE

(secretaria geral)

Rua da Lagoa s/n

4500-524 Espinho

e-mail: mailto:geral@accv.pt

Tel (+351) 227 342 060 | Mv (+351) 919 918 240