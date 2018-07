Espectáculo da Escola de Mafra na Póvoa do Varzim 6 Julho, 2018 8:24

A “Reprise” da “Escola de Mafra” e o Centro Equestre Turístico do Vale do Ave participaram na noite de quarta-feira numa reprise que teve lugar no estádio do Varzim.

O espectáculo, no âmbito das comemorações dos 12 anos do Dia da Unidade na Escola Prática dos Serviços aquartelada em Beiriz, levou até ao local centenas de pessoas que preencheram a bancada central do recinto.

A elegância dos cavalos e as várias demonstrações proporcionaram ao longo de duas horas momentos de grande equitação.