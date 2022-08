«Escorial» no Mundial de Dressage

O Lusitano «Escorial» fez de João Victor Marcari Oliva o primeiro brasileiro a qualificar-se para o Grande Prémio Especial num Campeonato do Mundo de Dressage.

Este é mais um feito da já longa carreira do Escorial.

O Escorial começou por destacar-se no modelo e andamentos, tornando-se rapidamente um indiscutível e imbatível ganhador nesta modalidade (ainda à mão). Mais tarde, já montado, veio confirmar que não foi por acaso, sagrando-se novamente Campeão, e afirmando-se claramente como o “menino” dos olhos dos Juízes da APSL. Por trás tinha um proprietário que se iria tornar determinante na carreira deste Campeão.

Desde cedo Luís Bastos, aportou o seu gosto e cunho empresarial à carreira do «Escorial». Chegar ao topo não foi difícil, manter esse nível em Grande Prémio, na opinião de alguns profetas, seria muito difícil, ou mesmo impensável!

Efetivamente não foram “favas contadas”, mas a enorme determinação e sentido empresarial de Luís Bastos, conjugadas com a qualidade do «Escorial», fizeram o que apenas está reservado aos eleitos.

Entretanto entra em cena a Campline Horses e faz uma compra milionária. Mais uma vez o «Escorial» teve sorte! Encontrou mais um projeto empresarial de sucesso, e retribuiu da melhor forma, com prestações de elevado nível, e muita procura pelo seu sémen.

No entretanto, a descendência do «Escorial» ia seguindo a trajetória do pai… ganhadores por excelência no modelo e andamentos. Houve até quem escrevesse “se queres ganhar o Festival, só com filhos do «Escorial»”. Grande pai! Esperamos que os mesmos sigam as pisadas do pai e elevem ainda mais o cavalo Lusitano no Desporto.

Para aqueles que não repararam, neste Mundial de dressage, o «Escorial» ficou à frente de um peso pesado do mundo dos warmblood, o carismático Blue Hors Zack (importante garanhão pai de Glock’s Zonik, Sezuan, entre outros) progenitor de mais de 1000 descendentes.

Com perto de 400 descendentes na raça Lusitana, o Escorial marcou e continua a deixar a sua marca na raça Lusitana… e quem sabe, no novo mix com o universo warmblood, onde o fenómeno da multiplicação ganha contornos na casa dos milhares (uma liga milionária na venda de sémen).

O cavalo Lusitano está de parabéns por este inegável sucesso.

“Prognósticos só no fim do jogo” e a carreira do «Escorial» ainda está muito longe do fim.

A Campline Horses continuará, com muito profissionalismo e empenho, a acompanhar a carreira do conjunto João Oliva/Escorial.

O Equisport e os seus leitores desejam o maior sucesso para o futuro desportivo deste conjunto.

