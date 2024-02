Escola Portuguesa de Arte Equestre Lança ciclo de Workshops em Março

No ano em que completa 45 anos de atividade, a Escola Portuguesa de Arte Equestre lança um conjunto de workshops teórico-práticos, com o objetivo de partilhar o seu know-how com todos os que pretendem saber mais sobre a arte equestre portuguesa e o Cavalo Puro-Sangue Lusitano. Ao longo do ano, serão abordados quatro temas, durante quatro dias completos de formação com especialistas na área. Todos os workshops começam com a parte teórica, no Auditório do Palácio Nacional de Queluz, e terminam no Picadeiro Henrique Calado, em Belém, com a componente prática.

O primeiro workshop, agendado para o próximo dia 2 de março, sábado, aborda “O Ensino do Cavalo na Escola Portuguesa de Arte Equestre – Da Criação à Alta Escola”. Será uma oportunidade para conhecer o processo de treino de um cavalo Alter, desde a sua seleção, maneio e desbaste na Coudelaria de Alter até alcançar o mais alto nível na Escola Portuguesa de Arte Equestre; um trabalho demorado que conjuga a preparação física e muscular com o desenvolvimento da vertente artística.

Segue-se, no dia 4 de maio, o workshop “A Baixa Escola e o Trabalho à Guia, à Mão e à Vara na Escola Portuguesa de Arte Equestre”. A equitação praticada sem se montar a cavalo, excluindo o trabalho à guia, é cada vez mais rara, mas, na Escola Portuguesa de Arte Equestre, em virtude da sua missão, o trabalho à mão continua a fazer parte do dia a dia. Nesta formação, os participantes poderão aprender mais sobre o método usado na Escola, um dos últimos redutos que preserva estas técnicas.

No dia 21 de setembro, o tema será “Princípios Básicos de Biomecânica e Treino do Cavalo na Escola Portuguesa de Arte Equestre”. Contando com a parceria da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, neste workshop será demonstrado como os mais recentes conhecimentos da biomecânica equina, bem como da nutrição, podem influenciar a prática da equitação e o treino do cavalo numa perspetiva profissional.

“Criação e Seleção do Cavalo Lusitano para a Arte Equestre e para o Ensino/Dressage” encerra o ciclo a 23 de novembro. Em colaboração com a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (APSL), esta formação foca-se na criação, no maneio e no treino desta raça de cavalos. Os especialistas partilharão com os participantes os conhecimentos e os métodos de treino mais adequados para a utilização profissional do Cavalo Puro-Sangue Lusitano, quer enquanto consumado “artista”, quer enquanto “atleta” de alta competição.

Estes workshops são dirigidos a praticantes, atletas federados e treinadores de equitação da Federação Equestre Portuguesa; a estudantes do ensino superior e profissional; e ao público em geral com interesse nas temáticas em causa. Cada formação de dia completo custa 150€. A participação apenas no programa da manhã, ou seja, na parte teórica, tem um valor de 50€, exceto para estudantes, que pagam 25€.

Os bilhetes estão à venda no site da Parques de Sintra.