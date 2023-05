ESAC acolhe mais uma edição das Jornadas Equestres “EQUUS”

Sob organização do Núcleo Equestre da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra, esta instituição de ensino superior acolhe, no dia 8 de junho, a partir das 9h00, no Auditório E, as Jornadas EQUUS ESAC, que este ano se subordinam ao tema “A internacionalização do cavalo lusitano”.

À semelhança das anteriores edições, as Jornadas EQUUS ESAC 2023 procuram ser um momento de reflexão, partilha, divulgação de conhecimentos e de procura de soluções sustentáveis para o mundo da equinicultura nacional, tanto no presente como para o futuro. Estas Jornadas pretendem ainda ser um espaço de discussão sobre temas importantes para a criação e utilização do cavalo nas suas diversas vertentes, tendo como objetivo melhorar metodologias associadas à criação, ao ensino, utilização do cavalo e bem-estar do mesmo.

O enorme potencial do cavalo lusitano, reconhecido e premiado pela sua enorme destreza em diversas modalidades equestres, o crescimento e desenvolvimento económico nacional e internacional à volta do setor equestre, bem como as oportunidades únicas de mudança, conduziram a que o mote das Jornadas de 2023 fosse a internacionalização do cavalo lusitano.

O evento conta com uma dezena de palestras, a serem proferidas por oradores de elevada reputação na área equestre ao nível nacional e internacional, prevendo ainda o programa uma apresentação de poldros da criação da ESAC e um carrossel elaborado pelos alunos do Curso Técnico Superior Profissional em Maneio de Equinos, Equitação Terapêutica e de Lazer, a terem lugar no picadeiro exterior da ESAC, com início pelas 18h30.

A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição, devendo a mesma ser efetuada em https://bit.ly/EQUUS-ESAC2023

Programa AQUI