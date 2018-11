“Equitação para Todos” e Mercado de Natal Solidário na Vila Cardiga 28 Novembro, 2018 11:10

No próximo dia 9 de Dezembro, entre as 9 e as 19h00, na Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, comemora-se o Natal através do desporto inclusivo e de varias atividade com caracter solidário, como o MERCADITO DE NATAL da VILA CARDIGA.

Desporto e recreio com cores de Natal, é o mote para estes festejos, cujo programa abre logo as 9h00 com a 20ª Edição do Concurso Especial de Equitação. Uma iniciativa, que decorre desde 2016, no âmbito da programa “Equitação Para Todos”, aberta a atletas com e sem deficiência, vindos de toda a parte do país, que já reuniu cerca de 500 concorrentes, motivo que leva a celebrar esta 20ª edição.

O Mercadito de Natal, que vai na segunda edição, acolhe uma dezena de pequenas e medias empresas, a maioria das quais na área do artesanato e estará aberto, com entrada livre, das 10h30 às 19h00. Importa realçar, que uma parte das vendas, reverte a favor da divisão de Equitação com Fins Terapêuticos, que, atualmente, recebe mais de 100 pessoas, entre particulares e de instituições, como a Cercioeiras, APPACDM, Colégio As Descobertas e Centro de Reabilitação de Alcoitão.

As Inscrições para o 20º CONCURSO ESPECIAL EQUITAÇÃO, já estão abertas e decorrem até dia 5 de Dezembro. Paralelamente decorrerá o Concurso “Melhor Cavalo Entrançado”, que pretende incentivar os atletas para a importante atividade do maneio.

De manhã, estrear-se-ão os alunos do escalão de formação (Clube do Pónei), que farão pela primeira vez, provas Infantis de Nível 1. De tarde, as provas contemplam todos os escalões.

PR