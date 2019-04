Equitação de Trabalho: Portugal e França partilham o primeiro lugar do pódio por equipas 22 Abril, 2019 19:10

O bom tempo acompanhou o primeiro concurso Internacional de Equitação de Trabalho que decorreu no passado sábado (20) no Parc Equestre du Bocage, Les Herbiers (França).

A formação portuguesa composta por Diogo Duarte Oliveira (Heros), Nicole Silva (Habil de Sena), Mafalda Galiza Mendes (Isco) e Gilberto Filipe Silva (Endiabrado) com um total de 17 pontos, partilharam o primeiro lugar do pódio com a formação francesa composta por Audrey Jahard (Camelia de Xira), Viviane Renault (Lazaro III), Florence Durieux (Ebano), Julie Rouyau (Inca), Sebastien Saturnin (Obrigado) e Pierre Jouneau (Vigilante).

A equipa da Grã Bretanha foi terceira classificada com 14 pontos seguida da espanhola (12pts) e da holandesa (7pts).

Gilberto Filipe Silva com Endiabrado foi o grande vencedor no escalão Internacional Masters (43 pontos), enquanto Nicole Silva de 18 anos, brilhou com Habil de Sena vencendo a prova de ensino, maneabilidade e velocidade, totalizando 33 pontos.

Resultados – Equipas

Resultados – Individual