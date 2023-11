Equita Lyon 2023: Luís Ferreira em décimo quarto na prova ao cronómetro

Hoje deu início e seguirá até domingo, (05) o Equita Lyon, um dos eventos mais destacados no calendário equestre europeu e uma referência internacional sediado em Lyon, França.

Nenhum outro evento na Europa pode orgulhar-se de ser anfitrião de quatro Taças do Mundo (Dressage, Saltos de Obstáculos, Atrelagem e o Pony Show Jumping) como o Equita Lyon. Além disso, está decorrer em paralelo um CSI2*, no qual atleta português, Luís Ferreira, compete com os cavalos Hilton Up the Banner e Cassinis Golden Boy.

Na jornada inaugural, Luís Ferreira teve um bom início com o garanhão irlandês de 11 anos, Hilton Up the Banner (filho de Je t’Aime Flamenco), terminando em 14º lugar a prova ao cronometro (1,45m), que contou com a participação de 65 conjuntos.

O pódio foi dominado pelos franceses, com o primeiro lugar conquistado por Melanie Cloarec e a égua Cartouche de Pleville. Cedric Hurel, com Fantasio Floreval Z, ficou em segundo lugar, enquanto Maelle Martin, com Epsy Mouche completou o pódio.

Apenas 16 conjuntos conseguiram completar a prova sem penalizações.

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI