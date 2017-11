Equipa Portuguesa de Equitação de Trabalho a caminho de Paris 22 Novembro, 2017 17:08

Integrado no programa do Salon du Cheval, realiza-se nos dias 25 e 26 de Novembro, o concurso internacional de Equitação de Trabalho no Parc de Expositions de la Porte de Versailles (França), com a participação de 14 conjuntos em representação de seis países diferentes (Bélgica, França, Holanda, Suécia, Suíça e Portugal). Alcançar o apuramento para os Campeonatos do Mundo de Equitação de Trabalho em Munique, Alemanha (10-13/03/18), será o objectivo de cada participante.

Portugal apresenta-se com uma equipa composta por, João Sousa Faustino (Ferrolho), Mário Lopes (Satélite), João Bento (Elástico) e Gilberto Filipe (Zinque das Lezírias). No confronto entre as três equipas, apenas a França e Portugal apresentam-se com equipas completas. A formação Europa será composta por cavaleiros belgas, holandeses, suecos e suíços.

PROGRAMA

Sábado – 25/11

10h00 – 12h00 – Dressage

17h00 – 20h00 – Maneabilidade

Domingo – 26/11

10h00 – 12h30 – Prova de Velocidade.