EQUINVEST muda para novas instalações em 15 de Março 11 Março, 2021 19:04

A EQUINVEST muda-se para novas instalações mais amplas, na Rua Eugénio Salvador, 2 A, Lisboa, para lhe prestar um melhor serviço. Conheça a sua nova loja a partir de segunda-feira, 15 de março.

A EQUINVEST está no mercado desde Julho de 2004, sendo a única empresa de venda e distribuição de produtos veterinários especializada em Equinos em Portugal.

A sua missão é proporcionar aos Médicos Veterinários, Profissionais e Aficionados do mundo do cavalo tudo o necessário para o exercício da sua profissão e para o cuidado e bem-estar do seu animal.

Distingue-se pelo seu serviço rápido e personalizado, disponibilizando medicamentos, suplementos, material veterinário, instrumentos cirúrgicos, equipamento para reprodução, descartáveis, etc., através do seu espaço de venda direta em Lisboa, e com um serviço de encomendas em 24h para qualquer ponto do país.

Não hesite em entrar em contato com sua equipa ou visite sua loja para qualquer dúvida.

Equinvest – Distribuidora Veterinária Equina

Rua Eugénio Salvador, 2 A, 1600-448

Telefone: 217 971 685

WhatsApp: 918 575 861

Email: portugal@equinvest.pt

Web: www.equinvest.pt