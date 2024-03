EPDRA recebe novo curso de equinicultura – Abrantes

O Curso Técnico Superior Profissional de Equinicultura e Atividades Hípicas (TeSP) terá uma duração de dois anos e pretende formar profissionais capazes de gerir e dinamizar empresas e projetos ligados ao setor equestre e confere especialização na área. Esta nova oferta formativa resulta de protocolo entre o Politécnico de Santarém, a EPDRA e a Câmara de Abrantes.

Em protocolo assinado entre o Politécnico de Santarém, a EPDRA – Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e a Câmara Municipal de Abrantes, o Curso Técnico Superior Profissional de Equinicultura e Atividades Hípicas (TeSP) passa a fazer parte da oferta formativa do estabelecimento escolar, situado na Herdade da Murteira, em Mouriscas (concelho de Abrantes).

Este curso, “que terá a duração de dois anos, pretende formar profissionais capazes de gerir e dinamizar empresas e projetos ligados ao setor equestre, bem como de prestar serviços especializados na área”, explica uma nota de imprensa da Câmara de Abrantes.

De acordo com o protocolo, caberá “ao município o apoio financeiro por via da atribuição de Bolsas de Estudos destinadas a alunos carenciados moradores da região de Abrantes, nos termos do regulamento em vigor e o apoio na deslocação dos alunos, sempre que necessário”, acrescenta a mesma nota.

A iniciativa “ficará para a história por trazer o ensino superior para dentro da EPDRA, revelando a robustez desta escola para o ensino profissional na região”, salienta o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, elogiando “a cooperação entre as três entidades, e sublinhando “o potencial da equinicultura e das atividades hípicas para o desenvolvimento turístico, ambiental e social do concelho”.