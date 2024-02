Emmelie Scholtens e Indian Rock brilham em Neumünster (VÍDEO)

A cavaleira holandesa Emmelie Scholtens e o garanhão KWPN de 11 anos, Indian Rock, venceram a nona etapa da série da Liga Ocidental da Europa da FEI Taça do Mundo de Dressage 2023/2024, em Neumünster, Alemanha, neste domingo, deixando o sueco Patrik Kittel e Forever Young HRH em segundo lugar e o alemão Matthias Alexander Rath com Destacado FRH em terceiro.

Scholtens, que já havia conquistado a vitória no Grande Prémio no sábado, reafirmou o seu domínio ao alcançar novamente o primeiro lugar, conseguindo 81,565 pontos. Esta prestação notável permitiu que ela superasse o sueco Patrik Kittel com o cavalo Forever Young HRH, que ficaram em segundo lugar por uma estreita margem de 0,42 pontos percentuais. O alemão Matthias Alexander Rath, montando Destacado FRH, assegurou o terceiro lugar com a pontuação de 80,425 na reprise Freestyle.

Com este resultado, Scholtens ganhou destaque na classificação geral da Liga, atualmente ocupando o nono lugar ao lado do cavaleiro francês Alexandre Ayache. A batalha pela liderança na tabela da Liga continua intensa, com Kittel mantendo a sua posição no topo, enquanto Rath se destaca em segundo lugar. É crucial ressaltar que os nove melhores atletas no final da temporada garantirão a sua participação na aguardada Final da FEI Dressage World Cup™ 2024, programada para acontecer em Riade, Reino da Arábia Saudita, no próximo mês de abril.

À medida que nos aproximamos da penúltima etapa em Gotemburgo, Suécia, no próximo fim-de-semana, a emocionante disputa na Liga Ocidental da Europa promete continuar surpreendendo os entusiastas da modalidade. Emmelie Scholtens, com sua impressionante prestação, eleva as expectativas para o desfecho desta competição de alto nível.

