Emirates SkyCargo transporta perto de 100 cavalos por três continentes 8 Junho, 2017 23:37

A Emirates SkyCargo, a divisão de carga da Emirates, transportou alguns dos melhores cavalos de saltos do mundo, por três continentes, no espaço de um mês. Os cavalos foram transportados de Liège, na Bélgica, para competir nos três primeiros circuitos do Longines Global Champions Tour, em Abril de 2017, na Cidade do México, em Miami e Xangai.

A transportadora aérea operou um total de 10 voos de carga, cada um deles com 25 boxes para transportar os atletas equinos e os seus tratadores.



A Emirates SkyCargo combina instalações de última geração, incluindo uma moderna frota de aviões e atrelados personalizados, com excelentes apoios logísticos no terreno, através do trabalho com especialistas, como é o caso de Peden Bloodstock. O resultado é um ambiente tranquilo e confortável que assegura o bem-estar dos cavalos, ao mesmo tempo que cumpre todas as normas internacionais para o transporte de animais vivos.

Factos e números da Emirates SkyCargo no Longines Global Champions Tour:

• Perto de 100 cavalos transportados por três continentes – Europa, América do Norte e Ásia, num mês;

• 93 cavalos transportados, de Liège para a Cidade do México, a 31 de março e 1 de abril, em dois cargueiros Emirates SkyCargo;

• Os cavalos foram acompanhados por 11 tratadores e cerca de 30 toneladas de equipamento.

