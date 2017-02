Emirados Árabes Unidos: FEI confirma 7 casos de doping 4 Fevereiro, 2017 8:48

A Federação Equestre Internacional através da uma comunicação de 3 de Fevereiro, confirmou 7 resultados positivos nos controlos anti-doping realizados em competições de resistência equestre disputadas em finais de 2016 e início de 2017 nos Emirados árabes Unidos. Os cavalos foram testados em quatro provas diferentes em Abu Dhabi.

Estes 7 cavalos testaram positivo a quatro substâncias: cafeina e seus metabolitos, teofilina, teobromina e paraxantina. Um dos cavalos também acusou flumetasona, um anti-inflamatório indicado para o tratamento de dermatose. As substâncias teofilina, cafeina e teobromina estão registadas como medicamentos controlados pelas regras da FEI, enquanto a paraxantina é considerada uma substância proibida.

As amostras colhidas do cavalo «Rafix de Kerpoint» da cavaleira irlandesa Amy Louise McAuley, durante o CEI2* (120kms) para amazonas (26/11) em Al Wathba, deram um resultado positivo às quatro substâncias.

Resultado idêntico surgiu em duas provas realizadas durante o CSI2* de Al Wathba (120kms) em 17 de Dezembro: «Castlebar Lighting» montado pelo Saeed Sultan Shames Al Maamri, de UAE), «Intisaar» (montada do Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum (EAU) e «Mraseel» (do Sheikh Sh Hamed Dalmook Al Maktoum (EAU). O cavalo «Mraseel» acusou ainda positivo a flumetasona.

No CEI2* de Al Wathba (24/12), o cavalo «Salam Banquetol» montada de Abdulla Ghanim Al Marri (EAU), testou positivo às 4 substâncias, assim como Tom Jones TE de Abudulla Al Mari e «Aspenview Amir» de Saeed Ahmad Al Harbi no CEI2* 120kms em Al Wathba.

Os sete atletas e os treinadores Ismail Mohd, Khalifa Ghanim Al Marri e Mohd Ahmed Ali Al Subose, foram provisoriamente suspensos (30/01/17) e os 7 cavalos suspensos durante 2 meses.

