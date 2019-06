«El Dorado» consagrado este sábado como o melhor Lusitano de Toureio em 2018 26 Junho, 2019 8:15

A Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL), entrega este sábado, 29 de Junho, os troféus aos melhores cavalos lusitanos de toureio em 2018, em cerimónia a realizar durante o XXXI Festival Internacional do Cavalo Lusitano, que se realiza no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Na categoria Consagrados, foi galardoado o cavalo ‘El Dorado’, com ferro Inácio Ramos, da quadra de Rui Fernandes.

Rui Fernandes vê assim galardoado um dos craques da sua quadra, numa eleição em que o júri são os cavaleiros que mais actuaram na temporada a que se destinam os troféus.

Na categoria debutantes foi premiado o cavalo Hidrogénio, ferro António Paim, da quadra de João Moura Caetano.