Edwina Alexander comemora a sua maior conquista: ser mãe 28 Março, 2017 22:06

A cavaleira australiana Edwina Alexander de 43 anos, vencedora do recente Grande Prémio Saut Hermés de Paris (19/03), anunciou esta terça-feira, na sua conta no Instagram que ela e Jan Tops esperam o seu primeiro filho.

Edwina publicou: “Tenho hoje notícias maravilhosas para partilhar com todos. Depois de um concurso com muito sucesso em Paris decidi que é altura de “arrumar” as minhas botas por um período e gozar estes momentos pois eu e o Jan esperamos um bebé para Agosto. Obrigada a todos pelo vosso apoio durante este período especial que temos à nossa frente.”