Edward Gal e «Toto» campeão de Dressage da Holanda (VÍDEO) 21 Setembro, 2020 7:36

Medalha de Ouro para Edward Gal, com o garanhão Hanoveriano de 9 anos, Glock’s Toto Jr (Totilas x Desperados FRH), ao pontuar 86,150% no Grande Prémio Freestyle neste domingo, tendo conquistado também o GP Especial (80,681%) no dia anterior. Gal e «Toto Jr» dominaram o campeonato, após apenas dois meses do cavalo ter debutado num Grande Prémio num concurso nacional. Efectivamente este cavalo evidencia um enorme potencial, herdando as qualidades do seu progenitor, o célebre «Totilas».

Para Edward Gal este foi o seu 11º título de campeão nacional de ensino

Hans Peter Minderhoud, conquistou a prata com Glock’s Dream Boy com 82,525%, enquanto Emmelie Scholtens e Desperado NOP ficaram com o bronze ao conseguirem na reprise Freestyle 81,400%.

Este ano o campeonato nacional de ensino holandês ficou decidido pela soma dos resultados do Grande Prémio Especial e do Grande Prémio Freestyle.

Resultados – GP Especial AQUI

Resultados – Grand Prémio Freestyle