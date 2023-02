Duarte Seabra no Top 100 do Mundo

O cavaleiro português Duarte Seabra, entra no novo ano com o estatuto de 80.º cavaleiro mundial, no ranking de saltos de obstáculos Longines (n° 265 inclui resultados entre 01/02/2022 e 31/01/2023), divulgado pela Federação Equestre Internacional, na passada terça-feira.

Duarte, subiu 25 posições e passou a ser o cavaleiro português mais bem posicionado, nesta lista publicada em 31 de Janeiro de 2023. Os bons resultados conseguidos em Abu Dhabi e o excelente 3º lugar na qualificativa da Taça do Mundo (CSI4*W) em Janeiro, colocaram este atleta entre os 100 melhores do ranking mundial Longines.

O cavaleiro sueco, Henrik van Eckermann, medalha de ouro por equipas em Tokyo 2020, vencedor da qualificativa da Taça do Mundo da Basileia no mês passado, mantém-se na liderança deste ranking, seguido do suíço Martin Fuchs e do francês Julien Epaillard.

