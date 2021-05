Duarte Romão no pódio do GP em Canteleau (VÍDEO) 11 Maio, 2021 14:20

O cavaleiro português, Duarte Romão neste domingo, subiu ao 2º lugar do pódio no Grande Prémio do concurso nacional em Canteleau, França.

Duarte, que se encontra a residir em Deauville, ao serviço da olímpica francesa, Penelope Leprevost, montando Cayman Jolly Jumper alcançou o segundo lugar no Grande Prémio conseguindo um duplo percurso sem faltas (41,18s). Venceu a prova Victor Bettendor com Austuce de la Roce (41,18s), enquanto Jerome Hurel ocupou o terceiro lugar com Farouk de Hus Z (42,02s).

Dos 47 conjuntos que disputaram a prova composta por 13 obstáculos (1,45m) e 16 esforços, apenas 11 com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. Seis conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas, incluindo a luso-francesa Camille Conde Ferreira que ficou em sexto lugar com Corrado du Moulin.

Resultados GP AQUI