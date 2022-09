Rodrigo Moura Torres revalida título de Campeão Nacional de Dressage

O olímpico Rodrigo Moura Torres, conquistou este domingo e pela terceira vez, o título de campeão nacional de Dressage nas provas que decorreram no Centro Hípico da Quinta da Beloura.

Uma prestação exemplar com o Lusitano Fogoso Horsecampline no Grande Prémio (74,435%), Grande Prémio Especial (73,809%) e na Kür (74,195%), deram a Rodrigo Torres a vitória no campeonato nacional.

Martim Meneres conquistou pelo segundo ano consecutivo a medalha de prata com Equador, enquanto Gustavo Mendes com Feiticeiro subiu ao terceiro lugar do pódio. Roberto Brasil ficou às portas do pódio com Hercules d’Atela e em quinto lugar classificou-se Sofia Alexandra Costa com Espanto.

Maria Caetano, viu-se afastada do Grande Prémio Freestyle, quando seguia na segunda posição da classificação geral, após ser diagnosticado uma cólica quando aparelhava Hit Plus.

Carolina Ferrão recebeu o prémio para o Melhor Tratador. Este prémio instituído este ano, reconhece a importância destes profissionais e representa um agradecimento pelo trabalho que desenvolvem.

CAMPEONATO NACIONAL DE ENSINO 2022

SENIORES

1º Rodrigo Moura Torres – Fogoso Horsecampline – Medalha de Ouro

2º Martim Meneres – Equador – Medalha de Prata

3º Gustavo Mendes – Feiticeiro – Medalha de Bronze

Escalão Sub-25

1º Yoann Pinto – Santurion de Massa – Medalha de Ouro

2º Francisco Vila Nova – Sir Saburo – Medalha de Prata

3º Mariana Assis da Silva – Serano – Medalha de Bronze

Jovens Cavaleiros

1º Sebastião Lucas Lopes – Inquieto das Lezírias – Medalha de Ouro (revalidou título).

2º Marta Fernandes Marques – Jardineiro – Medalha de Prata

3º Ana Carolina Gonçalinho – Spartacus 26 – Medalha de Bronze

Juniores

1º Briana Alexandra Vintila – Inana B – Medalha de Ouro

2º Nicole Antunes da Silva – Funji – Medalha de Bronze

3º Francisca Castro Monteiro – Invictus VF – Medalha de Bronze

Children

1º Guilherme Lourenço Broega – Minuto – Medalha de Ouro

2º Mariana Nogueira Vaz – Com-Tornado – Medalha de Prata

3º Maria Inês Pessoa de Almeida – Gentil – Medalha de Bronze

Iniciados

1º Lara Antunes Carreira – Endiabrado – Medalha de Ouro

2º Mafalda Simões Valadão – Maestoso Amena II – Medalha de Prata

3º Leonor Custódio – Crescente do Rio – Medalha de Bronze

EQUITAÇÃO ADAPTADA

Grau I

1º Ana Mota Veiga – Convicto – Medalha de Ouro (revalidou título)

2º Rita Lagartinho Oliveira – Herói – Medalha de Prata

Grau III

1º Maria Inês Sousa Teixeira – Giraldo Sernadinha – Medalha de Ouro

2º Pedro Manuel Paletti Felix – Grijó – Medalha de Ouro

Resultados completos AQUI