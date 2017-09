Resultados da IV Jornada da Taça de Portugal de Dressage 2017 11 Setembro, 2017 16:48

Organizado pela Dressage 1st e com o apoio da FEP, o Centro Hípico da Costa do Estoril recebeu nos dia 9 e 10 do corrente, o CDN e a IV Jornada da Taça do Portugal de Dressage que contou com a participação de 75 conjuntos, dos quais 22 na jornada da Taça.

PRELIMINAR P2 e P3 – 4 participantes

Roberto Jesus com Ibanero venceu nos dois dias com as médias de 68,550% e 68,500%. Ana Rita com Itálico foi o segundo melhor conjunto nos dois dias, conseguindo 67,200% e 67,600%. David Tainha com Ícone de Portugal foi terceiro classificado no sábado com 65,800% e no domingo foi Lourenço Machado que ocupou o terceiro lugar com 66,700%.

ELEMENTAR E2 e E3 – 2 participantes

Luís Azeitona montando Hipparion foi o vencedor nos dois dias conseguindo as excelentes médias de 71,400% e 74,050%.

COMPLEMENTAR C2 e C3 – 3 participantes

Vasco Mira Godinho com Furriel dos Cedros venceu nos dois dias com as médias de 73,100% e 69,500%. Luis Azeitona e Fazendo ocuparam o segundo lugar com 69,800% e 68,550.

PROVA MÉDIA M2 E M3 – 4 participantes

Mafalda Carmo e Costa com Graxa HP foi a vencedora nesta categoria no sábado com a média final de 63,400%. No domingo o vencedor foi João Castelão com Girão das Salgadas com 66,500%. Ricardo Ramalho com Gepeto foi o segundo classificado nos dois dias com 62,500% e e 65,900%.

INTERMEDIÁRIA I – KUR – 6 participantes

Emma Rogers com Zolista foi a vencedora na categoria Intermediária I no sábado com 67,933%, e no domingo ficou classificada em segundo lugar com 67,933%. Ricardo Moura Tavares ocupou o segundo lugar com Baluarte da Broa com 66,067% e no domingo ganhou a reprise Kur com a excelente média de 72,083%. Malin Bowellius ocupou o terceiro lugar nos dois dias, 65,900% e 67,883%.

GRANDE PRÉMIO ESPECIAL

Manuel Borba Tavares Veiga com Ben-Hur da Brôa, o único participante neste escalão, conseguiu a média de 69,133% no sábado e no domingo melhorou a sua nota alcançando 73,350%.

O Júri foi composto por Frederico Pinteus, Michelle Rosa Santos, Pedro Marinho, José Guerra e André Santos.

A final da Taça de Portugal de Dressage vai decorrer nos dias 1 e 3 de Dezembro, no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

