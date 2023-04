Fie Christine Skarsoe com Imperador dos Cedros vence Freestyle com 74,915%

A luxemburgesa, Fie Christine Skarsoe, fez a dobradinha com o Lusitano Imperador dos Cedros, (Rubi x Cortiça por Hostil) criador Coudelaria Quinta do Cedros, ao vencer o Freestyle com a média final de 74,915% e o Grande Prémio com 72,043% no CDI3* de St. Truiden, Bélgica, no passado fim-de-semana.

No Grande Prémio, participaram ainda a irlandesa Jennifer Harnett com o Lusitano Eximio (Zircon x Aguarela por Regalo) criador Dr. Pedro Ferraz da Costa, que ficou 10º (66,696%) e a irlandesa Judy Reynols com Faisão, terminaram em 15% lugar (63,174%).

No Grande Prémio Especial que foi ganho pela amazona alemã Katharina Hemmer com o garanhão Oldenburg Denoix PCH (72,277%), Jennifer Harnett com Eximio (Spartacus x Que-Ha x Hostil) criador Coudelaria do Monte Velho, conquistou a segunda posição (68,085%).

Fie Christine Skarsoe e Imperador dos Cedros estão inscritos no CDI5* Fontainebleau que vai decorrer de 19 a 23 de Abril.