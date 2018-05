CDI3* Estoril: sucesso do evento dita continuidade

Foi um sucesso o CDI3* CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh, CDIAm e CPEDI3* que decorreu no passado fim-de-semana (18 a 20 de Maio), no Centro Hípico da Costa do Estoril (CHCE). Este evento, impecavelmente organizado pelo CHCE com o apoio da Dressage First, acolheu ao longo de três jornadas, cavaleiros de França, Cuba, República Checa, Marrocos, Espanha, Dinamarca, Brasil, Tailândia, Itália e Portugal.

Os conjuntos nacionais montando cavalos Lusitanos dominaram as provas do Big Tour, pertencendo o triunfo no Grande Prémio, a Vasco Mira Godinho com Bariloche que superou a sua melhor marca pessoal, conseguindo a pontuação de 70,783%. Quatro dos cinco juízes atribuíram a este conjunto notas superiores as 71%.

Rodrigo Torres foi segundo classificado com Fogoso (69,413%) e o olímpico brasileiro, João Victor Oliva ocupou o 3º lugar com Xiripiti (68,848%).

No Grande Prémio Especial disputado no sábado, e que contou com a participação de 12 conjuntos, o olímpico Daniel Pinto venceu a reprise tendo pontuado com Santurion de Massa 73,170%. Vasco Mira Godinho foi segundo classificado com Bariloche (71,596%) enquanto Rodrigo Torres e Fogoso ocuparam o terceiro lugar (71,404%). No domingo dois conjuntos disputaram o Grande Prémio Freestyle vencendo Miguel Ralão Duarte que pontuou com Xenofonte D’Atela 71,870%, melhorando a nota conseguida no CDIW de Olympia (Dez 2016).

No Prix St. Georges disputado na sexta-feira, o vencedor foi João Castelão com Gavião das Salgadas (66,441%). No sábado a olímpica brasileira Giovana Passa venceu com Eleito Plus a Intermediária I com 68,294%.

Lisa Caroline Bartz (ITA) venceu as reprises Pony Riders Team, Individual e Freestyle conseguindo 68,048%, 70,631% e 70,600%. Na categoria Children Team e Individual, Maria da Graça Abecasis com Divagante do Pilar venceu no sábado e domingo com 68,485% e 70,385%.

Sebastião Lucas Lopes com Arrogante, venceu as reprises Juniors Team e Individual nos dois dias (69,061% e 70,294%). Melanie Bartz foi segunda classificada com Delgado na sexta e sábado (66,606% e 69,765%), vencendo no domingo a reprise Freestyle, com a média final de 71,850%.

Mafalda Deitada ocupou o terceiro lugar com Bandolim na sexta-feira (65,535%) e no sábado a vencedora foi Isabel Queiroz com Fantasia PC (65,882%).

Nos Young Riders Team e Individual, venceu a dinamarquesa Maria Dahl-Bruun com Volstrupgaards Cassiopeia nos dois dias (70,412% e 70,500%).

Na Paradressage, Ana Mota Veiga e Convicto venceram a reprise Freestyle Grau 1 com a média final de 70,283%%.

João Victor Oliva (BRA) foi o feliz contemplado com o prémio especial, 7 dias de alojamento na Ilha do Sal.

