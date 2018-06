Domínio das cavaleiras americanas no Grande Prémio de Treffen 11 Junho, 2018 12:15

Treffen rendeu-se à magia de Elizabeth Madden, de 54 anos. Na tarde deste domingo a americana e a sua compatriota Lauren Hough ocuparam os dois primeiros lugares do pódio, no Grande Prémio do CSI5* de Treffen (Áustria).

O CSI5* de Treffen, organizado por Glock, o célebre fabricante de armas austríaco, terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio (1,60m) no qual alinharam quarenta conjuntos. Após uma primeira mão complicada, apenas 10 conjuntos disputaram o desempate. Beezie Madden e Lauren Hough, as únicas americanas inscritas neste evento, ocuparam os primeiros lugares da classificação com os seus respectivos cavalos, Coach e Waterford. Madden registou o desempate mais rápido (49,21s), enquanto a sua compatriota registou 50,08s, ambas sem faltas nas duas mãos. O holandês Marc Houtzager ocupou o terceiro lugar montando Sterrehof’s Calimero com um tempo de 50,23s.

Malin Baryard-Johnson ficou às portas do pódio com H&M Indiana (50,99s) seguida do suíço Alain Jufer e o seu Rahmannshof Tic Tic, que completou o top 5 com um registo de 51,71s.

CSI5* GLOCK’s 5* GRAND PRIX

Int. jumping competition with jump-off (1.60 m)

Competition counts for LONGINES Ranking

Qualifier for the WEG 2018 & EU CH 2019 (certificates of Capability)

1. Coach – Madden, Elizabeth (USA) 0/49.21

2. Waterford – Hough, Lauren (USA) 0/50.08

3. Sterrehof’s Calimero – Houtzager, Marc (NED) 0/50.23

4. H&M Indiana – Baryard-Johnsson, Malin (SWE) 0/50.99

5. Rahmannshof Tic Tac – Jufer, Alain (SUI) 0/51.71

6. GLOCK’s Cognac Champblanc – Schröder, Gerco (NED) 0/52.79

7. Connery – Moneta, Luca Maria (ITA) 0/53.24

8. Sirene de la Motte – Modolo Zanotelli, Marlon (BRA) 8/49.17

9. Chianti’s Champion – Schuttert, Frank (NED) 8/50.77

10. Clenur – O’Connor, Cian (IRL) 8/55.19

11. Dsarie – Mändli, Beat (SUI) 1/82.03

12. Catwalk IV – Whitaker, Robert (GBR) 4/77.54

Resultados completos AQUI