Domingo, GP de Portugal no Hipódromo da Maia!

É já no próximo domingo, dia 29 de outubro, que se realiza o Grande Prémio de Portugal.

Este ano o Hipódromo Municipal da Maia recebe a mítica prova em todas as suas vertentes. Cinco são os GP’s a ser realizados. Esta é uma prova organizada no Centro Equestre da Maia em parceria com a Liga Portuguesa de Trote e Galope.

Começamos pelo Grande Prémio de Portugal dedicados à criação nacional, que elege o melhor equino nascido e criado em Portugal a participar na época. Seguimos para o GP de Velocistas que se disputa a trote e galope e fechamos com a mítica prova de Fundos, o Golden Prize, sobre os 2400 metros no galope e sobre os 3000 metros no trote atrelado.

Cerca de 60 equinos irão estar presente nesta jornada disputando 8 mangas no seu total.

A prova inicia-se as 14h e termina às 18h.

