Domingo, 1º Grande Prémio de Pura Raça Árabe 12 Outubro, 2017 19:27

Quando falamos em corrida de cavalos, é inevitável apontarmos o olhar para os puros sangues ingleses na sua vertente galope. Contudo, as corridas de cavalos não são só galope, nem muito menos só Puro-sangue Ingleses.

A nível mundial, as principais vertentes das corridas de cavalos são o galope e o trote. No galope, encontramos normalmente corridas de dois tipos: tipo liso, que se disputam em linha recta ou em pistas ovais (Flat racing), e do tipo com obstáculos (Steeplechase). No trote, as corridas são do tipo atrelado (com sulky) ou montado.

As raças mais habituais nas corridas de cavalos a galope são os Puro-sangue Ingleses (Thoroughbred), os Quarter Horses da América do Norte e os cavalos de Pura Raça Árabe. Já no trote, os trotadores franceses são os mais conhecidos na europa ocidental, mas existem outras raças de trotadores, os finlandeses, os escandinavos, os australianos, entre outras.

Em Portugal, as corridas de cavalos desenrolam-se actualmente na vertente galope (do tipo liso) com puro-sangue ingleses, e na vertente trote do tipo atrelado com trotadores franceses.

A Liga Portuguesa de Criadores de Cavalos de Corrida – LPCPCC é membro da International Federation of Arabian Horse Racing – IFAHR e, este ano, conseguiu implementar na vertente galope, as corridas de Pura Raça Árabe, que estão já asseguradas para os próximos anos.

Este domingo, a partir das 15 horas, o Hipódromo de Felgueiras – Centro Hípico Quinta da Granja acolhe a 12ª jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope, onde se realizará o 1º Grande Prémio de Portugal reservado a equinos de Pura Raça Árabe.

O Grande Prémio de Sprinters 2017, na vertente galope e trote, será outra das provas em destaque nesta jornada com oito mangas em disputa.

Domingo, leve a sua família ao Hipódromo de Felgueiras e assista ao grande espetáculo que são as corridas de cavalo.

Fonte: Hélder Barbosa