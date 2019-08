«Dimanche du Mai»” vence GP de Ponte da Barca 24 Agosto, 2019 7:28

Decorreu como de tradição a 22 de Agosto, o Grande Prémio de Ponte da Barca.

Esta foi a 11ª jornada do campeonato nacional da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida e contou uma vez mais com a realização de 6 mangas repartidas pela modalidade de trote e galope.

No trote atrelado assistimos a uma vitoria da quadra Jardins Acúrcio, desta vez com Tchao Tempo (FR) e José Ferreira às rédeas, sobre os 2000 metros. Ainda sobre esta distância, Starter du Rib (FR) da Quadra Mustang volta a vencer de ponta a ponta com a condução de António Bessa. Já na prova rainha, sobre os 2400 metros, Vendedri de Loisel (FR) com Sérgio Oliveira voltou às vitórias afirmando-se uma vez mais como favorito para o GP de Portugal.

No galope, a prova reservada a equinos nascidos e criados em Portugal decorreu sobre os 1400 metros e teve como protagonista Jasmine (POR) da quadra Quinta da Figueiras com o jóquei Sérgio Santos à cilha.

Na manga preparatória do GP de Portugal para velocistas, 1400 metros, Rappeur (FR) da quadra Cidade Berço vence a prova com a monta de Luís Fonseca.

No Grande Prémio de Ponte da Barca sobre os 2000 metros assistimos à prova mais competitiva da tarde, com uma magnifica chegada onde Dimanche du Mai (FR) da quadra Equiclub se sagrou vencedora com o jóquei Luís Fonseca aos estribos.

Esta bonita prova reforça ainda mais expectativa para quem será o Vencedor do GP de Portugal (fundistas), que se realizará já no próximo dia 8 no Hipódromo Municipal da Maia.

Fonte: Hélder Barbosa